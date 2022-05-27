В Украине обновили перечень громад, где ведутся боевые действия и продолжается оккупация (карта)

В Украине обновили перечень громад, где ведутся боевые действия и продолжается оккупация (карта)

Минреинтеграции обновило актуальный перечень громад, расположенных в зонах боевых действий, на временно оккупированных и окруженных территориях. Все переселенцы, переместившиеся из этих громад, гарантированно получат денежную помощь от государства.

Всего в перечень вошли 8 областей Украины.

Об этом сообщили в Минреинтеграции 27 мая.

"По состоянию на 24.05.2022 года в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавлено 8 громад в Сумской области", — говорится в сообщении.

Всего в перечень вошли территориальные громады Днепропетровской (6 громад), Донецкой (66 громад), Запорожской (61 громада), Луганской (37 громад), Николаевской (22 громады), Харьковской (51 громада), Херсонской (49 громад) и Сумской (8 громад) областей.

Посмотреть актуальную информацию о статусе громад можно по ссылке на цифровой карте.

Фото: Минреинтеграции

Заметим, что размер денежной помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц с пострадавших от войны территорий составляет: для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс. грн, для других лиц – 2 тыс. грн.

Напомним, 26 мая советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что юг государства обязательно будет освобожден и назвал, когда.

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