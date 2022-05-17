В Украине обновили перечень громад, расположенных в зонах боевых действий и оккупации (карта)

В Украине обновили перечень громад, расположенных в зонах боевых действий и оккупации (карта)

Минреинтеграции Украины утвердило обновленный перечень территориальных грромад, расположенных в районах проведения боевых действий, или во временной оккупации, окружении. На основе этого перечня будут выплачиваться деньги внутренним переселенцам.

По состоянию на 12 мая к этому обновленному перечню добавились одна громада в Николаевской и три – в Днепропетровской областях.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Всего в список вошли 7 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (6 громад), Донецкой (66 громад), Запорожской (61 громад), Луганской (37 громад), Николаевской (21 громада), Харьковской (51 громада) и Херсонской (49громад) областей.

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В министерстве отметили, что этот перечень не является фиксированным документом и регулярно актуализируется. По ссылке на цифровую карту можно ознакомиться с актуальной информацией о статусе громад.

"То есть все внутренне перемещенные лица, переместившиеся из этих громад, гарантированно получат денежную помощь от государства. Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша громада отсутствует в данном перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", – говорится в сообщении Минреинтеграции.

Минреинтеграции

Напомним, украинцам, оказавшимся во временной оккупации, продолжают начислять все социальные выплаты, пенсии, льготы и субсидии в полном объеме. Для тех, кто получал средства через отделение "Укрпочты", была создана специальная процедура начисления и выплат.

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