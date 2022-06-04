В Украине обновили перечень громад в зонах боевых действий и оккупации (карта и документ)

В Украине обновили актуальный перечень громад, расположенных в зонах боевых действий, на временно оккупированных и окруженных территориях. Все переселенцы из этих громад гарантированно должны получить денежную помощь от государства.
К этому перечню добавились одна громада в Николаевской и пять – в Сумской областях.
Об этом сообщили в Минреинтеграции 4 июня.
"По состоянию на 30.05.2022 года в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились: одна громада в Николаевской и 5 – в Сумской областях", – говорится в сообщении.
Всего в список вошли 8 областей. Это территориальные громады:
- Днепропетровской (7 громад),
- Донецкой (66 громад),
- Запорожской (64 громады),
- Луганской (37 громад),
- Николаевской (23 громады),
- Харьковской (51 громада),
- Херсонской (49 громад),
- Сумской (13 громад) областей.
"Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша громада отсутствует в этом перечне, рекомендуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", — отметили в министерстве.
Добавим, что по ссылке на цифровую карту можно просмотреть актуальную информацию о статусе громад.
Напомним, 3 июня Минобороны Британии опубликовало видеоролик, на котором изображены изменения на карте войны за 100 дней.
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