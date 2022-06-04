В Украине обновили перечень громад в зонах боевых действий и оккупации (карта и документ)

В Украине обновили перечень громад в зонах боевых действий и оккупации (карта и документ)

В Украине обновили актуальный перечень громад, расположенных в зонах боевых действий, на временно оккупированных и окруженных территориях. Все переселенцы из этих громад гарантированно должны получить денежную помощь от государства.

К этому перечню добавились одна громада в Николаевской и пять – в Сумской областях.

Об этом сообщили в Минреинтеграции 4 июня.

"По состоянию на 30.05.2022 года в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились: одна громада в Николаевской и 5 – в Сумской областях", – говорится в сообщении.

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Всего в список вошли 8 областей. Это территориальные громады:

Днепропетровской (7 громад),

Донецкой (66 громад),

Запорожской (64 громады),

Луганской (37 громад),

Николаевской (23 громады),

Харьковской (51 громада),

Херсонской (49 громад),

Сумской (13 громад) областей.

Скриншот карты

"Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша громада отсутствует в этом перечне, рекомендуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", — отметили в министерстве.

Добавим, что по ссылке на цифровую карту можно просмотреть актуальную информацию о статусе громад.

Напомним, 3 июня Минобороны Британии опубликовало видеоролик, на котором изображены изменения на карте войны за 100 дней.

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