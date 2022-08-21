В Украине обновили сигналы воздушной тревоги: как теперь будет "звучать опасность"

В Украине из-за обострения ядерного шантажа РФ некоторые территориальные громады ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о разных видах опасности.

Кроме уже привычной воздушной тревоги, вводятся сигналы, которые будут сообщать о других видах опасности — химической и радиационной. Отдельный сигнал будет установлен также для оповещения населения о начале эвакуации из населенного пункта

Об обновлении сигналов воздушной тревоги сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Как распознать новые сигналы тревоги:

Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов.

Сигнал радиационной опасности – это звон в набат.

Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

Также читайте Как справиться с тревогой: два простых упражнения

В случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.

"Предостерегаем! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Во время ее объявления: немедленно следуйте до ближайшего укрытия; помните о правиле 2-х стен и 2-х выходов", — говорится в Telegram ЦПД.

Напомним, в полиции подчеркнули, что в течение 23-25 августа нужно непременно идти в укрытия при каждом сигнале "Воздушная тревога".

Как сообщалось, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что россияне могут обстреливать города Украины крылатыми ракетами в День Независимости, 24 августа.

Читайте также: