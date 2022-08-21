В Украине обновили сигналы воздушной тревоги: как теперь будет "звучать опасность"

В Украине из-за обострения ядерного шантажа РФ некоторые территориальные громады ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о разных видах опасности.
Кроме уже привычной воздушной тревоги, вводятся сигналы, которые будут сообщать о других видах опасности — химической и радиационной. Отдельный сигнал будет установлен также для оповещения населения о начале эвакуации из населенного пункта
Об обновлении сигналов воздушной тревоги сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Как распознать новые сигналы тревоги:
- Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов.
- Сигнал радиационной опасности – это звон в набат.
- Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.
В случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.
"Предостерегаем! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Во время ее объявления: немедленно следуйте до ближайшего укрытия; помните о правиле 2-х стен и 2-х выходов", — говорится в Telegram ЦПД.
Напомним, в полиции подчеркнули, что в течение 23-25 августа нужно непременно идти в укрытия при каждом сигнале "Воздушная тревога".
Как сообщалось, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что россияне могут обстреливать города Украины крылатыми ракетами в День Независимости, 24 августа.
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