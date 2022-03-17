В Украине общенациональная минута молчания по погибшим в войне

Вечная память каждому погибшему за Украину!

В 9 часов утра на всей территории Украины началась общенациональная минута молчания за погибшими в войне от рук оккупантов людьми.

Вечная память каждому погибшему за Украину! Всех, кто воевал. Всех военных и всех гражданских. Взрослых и детей... Всех! Всех, кто мог еще жить, если бы Россия не начала эту войну.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 22-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают не менее 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 16 марта от рук россиян погибли уже 103 ребенка.

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