В Украине объявили масштабную тревогу: Воздушные силы ВСУ назвали причины

В Украине ночью, 20 июля, объявили масштабную воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе ударов ракетами "Кинжал".

Об этом говорится в телеграмм-канале ВС ВСУ.

По состоянию на данный момент воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Людей призывают немедленно пройти к укрытиям.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о взлете российского самолета МиГ-31, который является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

"Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога 20 июля

Кроме того, существует угроза атаки иранскими "шахедами" с северо-восточного направления.

"Существует угроза применения врагом ударных БпЛА по северному и северо-восточному направлениям! В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", — сообщили Воздушные силы ВСУ.

Напомним, в ночь на 20 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Николаеву. оккупанты намеренно попали в жилой дом, в котором спали люди. Известно о двух погибших — это пожилые супруги.

Также террористы в ночь на 20 июля обстреляли Одессу. Там количество пострадавших возросло до восьми, и погиб юноша – охранник гражданского здания.

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