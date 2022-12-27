В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: есть угроза ракетного удара

Воздушная тревога может быть связана с активностью российской авиации в Беларуси.

В Украине 27 декабря в 14:41 объявили масштабную воздушную тревогу. На сегодняшний день во всех областях существует угроза ракетного удара.

Об этом свидетельствует "Карта воздушных тревог".

Украинцев призывают пройти к укрытию, поскольку есть угроза ракетных ударов.

По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", на территории Республики Беларусь взлетел истребитель "МиГ-31", который может нести ракеты типа "Кинжал".

Угроза ракетных ударов со стороны РФ

Российские террористы в ближайшее время могут ракетами обстрелять Украину. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия тщательно планирует массированные ракетные удары по территории Украины, ведь за один день невозможно спланировать атаку, поскольку для этого необходимо проложить маршрут ракет, учесть погодные условия и расположение противовоздушной обороны Украины.

Об угрозе ракетных ударов также предупреждал президент Владимир Зеленский. Он считает, что террористы могут обстрелять Украину перед праздниками.

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