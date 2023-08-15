В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: причина и карта

Украинцев призывают быть в укрытиях.
В Украине во вторник, 15 августа, объявили масштабную воздушную тревогу. Во всех областях существует ракетная угроза.
Об этом говорит карта воздушных тревог.
По состоянию на 20.27 воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Людей призывают немедленно пройти к укрытиям, поскольку существует угроза ракетных ударов.
В Воздушных силах ВСУ сообщают о взлете российских МиГ-31, являющихся носителями ракет "Кинжал".
"Зафиксирован взлет враждебных МиГ-31 с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ!", — подчеркнули в ПС ВСУ.
Напомним, около 4:00 вторника, 15 августа, во время тревоги российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Силы ПВО уничтожили 16 российских крылатых ракет.
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