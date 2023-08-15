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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: причина и карта

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: причина и карта

Воздушная тревога 15 августа / Фото: ТСН.ua

Украинцев призывают быть в укрытиях.

В Украине во вторник, 15 августа, объявили масштабную воздушную тревогу. Во всех областях существует ракетная угроза.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

По состоянию на 20.27 воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Людей призывают немедленно пройти к укрытиям, поскольку существует угроза ракетных ударов.

Воздушная тревога 15 августа / © t.me/povitryanatrivogaaa
Воздушная тревога 15 августа / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

В Воздушных силах ВСУ сообщают о взлете российских МиГ-31, являющихся носителями ракет "Кинжал".

"Зафиксирован взлет враждебных МиГ-31 с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ!", — подчеркнули в ПС ВСУ.

Напомним, около 4:00 вторника, 15 августа, во время тревоги российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Силы ПВО уничтожили 16 российских крылатых ракет.

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Дата публикации
Просмотры
8549
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