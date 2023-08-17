В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: причина и карта

Украинцев призывают быть в укрытиях.

В Украине в четверг, 17 августа, объявили масштабную воздушную тревогу. Есть угроза ракетных ударов.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

По состоянию на 16.22 воздушная тревога распространилась по всем областям Украины. Есть угроза ракетных ударов.

Воздушная тревога 17 августа / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

В Воздушных силах ВСУ предупредили о взлете российского МиГ-31, который является носителем ракет "Кинжал".

"ВНИМАНИЕ Вся Украина — ракетная опасность! МиГ-31К в воздушном пространстве Воронежской области РФ", — сообщили в ВС ВСУ.

Напомним, россияне утром четверга, 17 августа, нанесли ракетный удар по Днепропетровской области.

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