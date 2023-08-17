В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: причина и карта

Украинцев призывают быть в укрытиях.
В Украине в четверг, 17 августа, объявили масштабную воздушную тревогу. Есть угроза ракетных ударов.
Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.
По состоянию на 16.22 воздушная тревога распространилась по всем областям Украины. Есть угроза ракетных ударов.
В Воздушных силах ВСУ предупредили о взлете российского МиГ-31, который является носителем ракет "Кинжал".
"ВНИМАНИЕ Вся Украина — ракетная опасность! МиГ-31К в воздушном пространстве Воронежской области РФ", — сообщили в ВС ВСУ.
Напомним, россияне утром четверга, 17 августа, нанесли ракетный удар по Днепропетровской области.
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