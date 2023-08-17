Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: причина и карта

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
4647
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: причина и карта

Сирены прозвучали во всех областях Украины

Украинцев призывают быть в укрытиях.

В Украине в четверг, 17 августа, объявили масштабную воздушную тревогу. Есть угроза ракетных ударов.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

По состоянию на 16.22 воздушная тревога распространилась по всем областям Украины. Есть угроза ракетных ударов.

Воздушная тревога 17 августа / © t.me/povitryanatrivogaaa
Воздушная тревога 17 августа / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

В Воздушных силах ВСУ предупредили о взлете российского МиГ-31, который является носителем ракет "Кинжал".

"ВНИМАНИЕ Вся Украина — ракетная опасность! МиГ-31К в воздушном пространстве Воронежской области РФ", — сообщили в ВС ВСУ.

Напомним, россияне утром четверга, 17 августа, нанесли ракетный удар по Днепропетровской области.

Читайте также:

Украина показала, чем атакует с моря: каким аппаратом СБУ атаковала Крымский мост

Украина показала, чем атакует с моря: каким аппаратом СБУ атаковала Крымский мост

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
4647
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация