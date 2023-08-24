В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: причина и карта

Украинцев призывают немедленно пройти к укрытиям.
В Украине в четверг, 24 августа, была объявлена масштабная воздушная тревога. Существует угроза ударов ракетами "Кинжал".
Об этом говорит карта воздушных тревог.
По состоянию на 15:29 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Людей призывают немедленно пройти к укрытиям из-за угрозы ракетных ударов.
В Воздушных силах ВСУ предупредили, что существует угроза ударов ракетами "Кинжал", поскольку оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31.
"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – предупредили в Воздушных силах ВСУ.
Напомним, российские войска в ночь на 24 августа атаковали Днепр ракетами. Одна из них повредила транспортный объект. Также повреждены киоски, кафе, банк, гостиница и заправка, а также многоэтажки.
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