В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: ракетная опасность

Пройдите в укрытия!
В Украине утром 30 декабря объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все регионы, кроме западных.
Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.
Не пренебрегайте собственной безопасностью – пройдите в укрытия. Зафиксирована активность вражеской авиации над Черным морем. Есть вероятность запуска российских ракет.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов выразил мнение, что у России уже нет достаточного количества ракет. Единственное, что остается у оккупантов – это С-300. Они используются для ударов на расстоянии 200-300 км.
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