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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: ракетная опасность

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
1 мин
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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: ракетная опасность

Фото: ТСН.ua

Пройдите в укрытия!

В Украине утром 30 декабря объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все регионы, кроме западных.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – пройдите в укрытия. Зафиксирована активность вражеской авиации над Черным морем. Есть вероятность запуска российских ракет.

alerts.in.ua / ©
alerts.in.ua

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов выразил мнение, что у России уже нет достаточного количества ракет. Единственное, что остается у оккупантов – это С-300. Они используются для ударов на расстоянии 200-300 км.

Зеленский за 29 декабря: с каждым ракетным ударом Россия лишь глубже загоняет себя в тупик

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Дата публикации
Просмотры
10к
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