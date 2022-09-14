В Украине объявили повторную масштабную воздушную тревогу: во всех областях раздается сирена (карта)

По состоянию на 16:57 14 сентября на всей территории Украины, кроме Крыма, объявили сигнал воздушной тревоги.

Масштабная воздушная тревога распространилась во всех областях Украины достаточно быстро. Стоит отметить, что перед этим был отбой тревоги, через несколько минут снова раздались сирены по всей Украине.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Призываем не пренебрегать собственной опасностью. Просим срочно пройти в укрытие гражданской защиты. Следите за сообщениями от местных властей!

В телеграмм-каналах сообщают о возможном запуске ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95 по направлению Каспийского моря.

Карта воздушных тревог

Как сообщалось, начиная с 6 сентября до сегодняшнего дня освобождены 3800 квадратных километров, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч находившихся в оккупации украинцев.

Интервью с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном – полная версия

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