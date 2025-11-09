В Украине объявили обязательную эвакуацию детей в двух областях

Эвакуация / © Associated Press

Реклама

В Украине согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Решение было принято по итогам заседания Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения. Заседание провел заместитель Министра развития общин и территорий Алексей Рябыкин.

Реклама

Кроме того, принято эвакуировать подопечных из заведений институционального ухода Запорожской области, расположенных примерно в 50 км от линии боевого столкновения. Эвакуация будет происходить с учетом требований безопасности, медицинских показаний и соответствующего сопровождения. Контроль за процессом осуществляет заместитель Министра социальной политики Татьяна Кириенко.

Также обсуждается функционирование транзитных центров для эвакуированных и открытие дополнительного центра в Харьковской области.

С 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий эвакуировано около 124 тыс. человек, среди которых более 14,5 тыс. детей и более 4 тыс. человек с ограниченной мобильностью.

Данные по областям:

Реклама

Донецка - более 85,4 тыс. человек (9,3 тыс. детей, 600 маломобильных);

Днепропетровская - более 24,6 тыс. человек (4 тыс. детей, 1 тыс. маломобильных);

Сумская - более 4,1 тыс. человек (350 детей, 700 маломобильных);

Херсонская - более 3,5 тыс. человек (300 детей, 230 маломобильных);

Харьковская - более 5,4 тыс. человек (350 детей, 1,6 тыс. маломобильных);

Запорожская - более 800 человек (80 детей, 20 маломобильных).

В Украине функционирует 20 транзитных центров: 8 в Днепропетровской области (Павлоград, Днепр, Степное, Волосское), 5 в Сумской, 2 в Харьковской, 3 на Волыни, по одному в Николаеве и Запорожье.

После транзитных центров эвакуированные могут воспользоваться безвозмездными местами временного пребывания (МТП) — всего 1 111 центров, обеспечивающих более 80,5 тыс. койко-мест для ВПЛ. Для лиц с инвалидностью и маломобильным населением предусмотрено более 3,5 тыс. мест, из которых свободными остаются 81.

Напомним, командир "Волков Да Винчи" предупредил об угрозе для еще одной области. По его словам, враг достиг "существенного прорыва" и пробивается в Днепропетровщину.