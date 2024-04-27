В Украине объявили подозрение заместителю гендиректора "Росатома" за разграбление Чернобыльской АЭС во время оккупации: фото, видео

В ходе следствия идентифицировано более 100 россиян, участвовавших в захвате и ограблении ЧАЭС и получено подтверждение, что руководил оккупантами на объекте именно Мулюкин.

Российскому генерал-майору полиции заместителю гендиректора "Росатома" Николаю Мулюкину следователи Национальной полиции Украины объявили подозрение. Он во время оккупации Чернобыля руководил ограблением атомной электростанции.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telergram.

Это первое подозрение должностному лицу России такого ранга, сообщают в Нацполиции Украины.

Российский генерал-майор полиции, заместитель гендиректора "Росатома" Николай Мулюкин/Фото: Национальная полиция Украины

Фигурант лично находился на ЧАЭС. Его "специалисты" не знали, что делать со станцией при выводе из эксплуатации. Поэтому просто разграбили имущество. Военные РФ выполняли приказы "росатомовцев" на ЧАЭС, удерживая в заложниках работников станции и защищавших ее нацгвардейцев, — сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Николай Мулюкин лично находился на ЧАЭС/Фото: Национальная полиция Украины

Глава МВД отмечает, что в ходе следствия идентифицировано более 100 россиян, участвовавших в захвате и ограблении ЧАЭС и получено подтверждение, что руководил оккупантами на объекте именно Мулюкин.

В Нацполиции уточнили, что Мулюкину объявили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), санкция которой предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

По данным следствия, работники Росатома вывезли из Чернобыльской АЭС уникальную радиологическую лабораторию, источники ионизирующего излучения, около 700 компьютеров, 344 служебных автомобиля и даже радиационные дозиметры. Общая сумма нанесенного станции ущерба составляет почти миллиард гривен.

Николай Мулюкин на ЧАЭС/Фото: Национальная полиция Украины

Среди идентифицированных военных преступников — работники Росатома, российские журналисты и военнослужащие, в том числе четыре генерала и три полковника вооруженных сил РФ.

Напомним, 24 февраля 2022 года российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС, а персонал станции взяли в заложники. Прямо на территории Чернобыльской станции оккупанты разместили технику, а помещения АЭС использовали как базу отдыха.

31 марта 2022 года российские захватчики ушли с ЧАЭС, перед этим разграбив станцию.

2 апреля, после отступления россиян на территорию Беларуси, ВСУ без всякого выстрела вернули Чернобыльскую АЭС.

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