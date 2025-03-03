В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: что известно

МиГ-31К из Саваслейки в воздухе, в Воздушных силах просят не игнорировать сигнал тревоги.

В Украине в понедельник, 3 марта, в 11:43 объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Наблюдается МиГ-31К из Саваслейки в воздухе.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – подчеркивают в Воздушных силах.

Ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что страна-агрессор Россия планирует запустить по Украине одновременно 500 "Шахедов" и других беспилотников.