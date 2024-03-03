В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: где есть угроза

Не игнорируйте сигнал об опасности.

Вечером 3 марта в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

По информации Воздушных сил, зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с южного направления.

Карта воздушных тревог на 19:27 3 марта

По информации мониторинговых телеграмм-каналов, в Николаевской области раздаются взрывы. В "Суспільному" добавляют, что взрывы слышны и в самом Николаеве.

Ранее сообщалось, что под завалами дома в Одессе обнаружили тела братика и сестренки. Детям было 10 и 8 лет.

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