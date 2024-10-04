В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: где раздаются взрывы

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
Поздно вечером 4 октября объявили воздушную тревогу в ряде областей из-за угрозы ракетного удара и пуска КАБ.
Об этом сообщают Воздушные силы и мониторинговые телеграммы-каналы.
По информации Воздушных сил, зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Кроме того, россияне дважды запустили КАБы в Запорожье, а также раз в направлении Сумщины.
Взрывы раздавались в Запорожской области, Николаеве и Конотопе (Сумская обл.).
Ранее сообщалось, что РФ может повторить тактику флангового окружения важного города Донецкой области.
Читайте также:
- Россияне уничтожают большой город Украины: ТСН побывала в районе, куда редко кто-нибудь наведывается
- Комбат ТрО застрелился после побега бойцов под Угледаром – журналист
- Кому выгодна отставка Буданова и при чем здесь Сырский – ответ эксперта