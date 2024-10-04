В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: где раздаются взрывы

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

Поздно вечером 4 октября объявили воздушную тревогу в ряде областей из-за угрозы ракетного удара и пуска КАБ.

Об этом сообщают Воздушные силы и мониторинговые телеграммы-каналы.

По информации Воздушных сил, зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Кроме того, россияне дважды запустили КАБы в Запорожье, а также раз в направлении Сумщины.

Взрывы раздавались в Запорожской области, Николаеве и Конотопе (Сумская обл.).

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:29

Ранее сообщалось, что РФ может повторить тактику флангового окружения важного города Донецкой области.

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