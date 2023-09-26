В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Украиной распространилась воздушная тревога. По состоянию на 14.25 26 сентября "покраснели" все области.

Об этом свидетельствует карта тревог.

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Отметим, в 13.30 была объявлена тревога в восточных областях. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. Через час тревога охватила всю страну.

В командование Воздушных сил призывают не пренебрегать сигналами тревоги из-за опасности ракетного удара. Причиной тревоги является взлет вражеского истребителя МиГ-31К, несущий гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

"Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Масштабная воздушная тревога 26 сентября 2023

Напомним, оккупанты в Севастополе жалуются, что их и детей выгнали из укрытия во время тревоги.

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