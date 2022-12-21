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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: какая причина

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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: какая причина

Фото: ТСН.ua

В среду, 21 декабря, около 12.30 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине 21 декабря связана с активностью вражеской авиации в Белоруссии.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс "Белорусский Гаюн".

По информации ресурса, в 11:50 в Барановичах взлетел истребитель сопровождения А-50. Он, вероятно, сопровождает самолет дальней радиолокационной слежки Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц", который поднялся в небо в 12:03 на аэродроме в Мачулищах.

В 12:03 с Барановичей поднялся второй истребитель сопровождения А-50, а через несколько минут поднялся еще один. Впоследствии в 12:30 в Мачулищах взлетел еще и российский МиГ-31К ВКС РФ.

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Дата публикации
Просмотры
15к
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