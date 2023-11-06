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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: какая угроза

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога

На Запорожье работает украинская ПВО.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога днем 6 ноября.

Об этом свидетельствуют данные на карте тревог.

Воздушная тревога охватила все области Украины. В то же время в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности для всего государства.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ)", – говорится в заявлении.

Впоследствии в ВС также сообщили о работе ПВО в Запорожской области по российскому беспилотнику.

Карта тревог 6 ноября / ©
Карта тревог 6 ноября

Напомним, в ГУР Минобороны Украины предупредили, что российские оккупанты снова готовятся к обстрелам по объектам энергосистемы Украины. Враг выжидает, чтобы температура воздуха опустилась ниже нуля.

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Дата публикации
Просмотры
9971
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