В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: какая угроза

На Запорожье работает украинская ПВО.
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога днем 6 ноября.
Об этом свидетельствуют данные на карте тревог.
Воздушная тревога охватила все области Украины. В то же время в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности для всего государства.
"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ)", – говорится в заявлении.
Впоследствии в ВС также сообщили о работе ПВО в Запорожской области по российскому беспилотнику.
Напомним, в ГУР Минобороны Украины предупредили, что российские оккупанты снова готовятся к обстрелам по объектам энергосистемы Украины. Враг выжидает, чтобы температура воздуха опустилась ниже нуля.
Читайте также: