В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: какая угроза

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога днем 6 ноября.

Об этом свидетельствуют данные на карте тревог.

Воздушная тревога охватила все области Украины. В то же время в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности для всего государства.

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"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ)", – говорится в заявлении.

Впоследствии в ВС также сообщили о работе ПВО в Запорожской области по российскому беспилотнику.

Карта тревог 6 ноября

Напомним, в ГУР Минобороны Украины предупредили, что российские оккупанты снова готовятся к обстрелам по объектам энергосистемы Украины. Враг выжидает, чтобы температура воздуха опустилась ниже нуля.

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