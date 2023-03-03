В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: карта по состоянию на 3 марта

Пройдите до укрытий.
Утром 3 марта в Украине объявлена воздушная тревога. По состоянию на 09.11 "покраснели" все регионы страны.
Об этом стало известно с карты тревог.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Карта тревог по состоянию на 09:11
К слову, мониторинговые группы сообщают о взлете российского истребителя МиГ-31К, который может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорит, что Россия технически с пятницы готова нанести ракетный удар по Украине. Впрочем, враг по разным причинам переносит свою атаку. В частности, из-за действий украинских военных и разведчиков.
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