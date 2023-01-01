В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: летят "шахиды"

В Украине поздно вечером, 1 января объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все регионы, кроме западных.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – пройдите до укрытия.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба добавил, что в области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки "шахидами".

Напомним, что в новогоднюю ночь во время тревоги в Киеве раздались взрывы. В Шевченковском районе столицы обломок ракеты упал на автомобиль. Всего над столицей было сбито 23 воздушных цели.

Всего Силы противовоздушной обороны Украины в новогоднюю ночь сбили 45 дронов-камикадзе Shahed-131/136.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.