В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: летят "шахиды"

Сообщается о волне вражеских "шахидов", летящих с Юга.
В Украине поздно вечером, 1 января объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все регионы, кроме западных.
Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.
Не пренебрегайте собственной безопасностью – пройдите до укрытия.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба добавил, что в области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки "шахидами".
Напомним, что в новогоднюю ночь во время тревоги в Киеве раздались взрывы. В Шевченковском районе столицы обломок ракеты упал на автомобиль. Всего над столицей было сбито 23 воздушных цели.
Всего Силы противовоздушной обороны Украины в новогоднюю ночь сбили 45 дронов-камикадзе Shahed-131/136.