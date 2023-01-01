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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: летят "шахиды"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: летят "шахиды"

Сообщается о волне вражеских "шахидов", летящих с Юга.

В Украине поздно вечером, 1 января объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все регионы, кроме западных.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – пройдите до укрытия.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба добавил, что в области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки "шахидами".

Напомним, что в новогоднюю ночь во время тревоги в Киеве раздались взрывы. В Шевченковском районе столицы обломок ракеты упал на автомобиль. Всего над столицей было сбито 23 воздушных цели.

Всего Силы противовоздушной обороны Украины в новогоднюю ночь сбили 45 дронов-камикадзе Shahed-131/136.

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Дата публикации
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