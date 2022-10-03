В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: находитесь в укрытиях (карта)

Угроза ракетного удара – почти во всех областях страны.
В Украине с утра 3 октября объявлена масштабная воздушная тревога.
Угроза ракетного удара – почти во всех областях.
Не пренебрегайте своей безопасностью – находитесь в укрытиях.
Напомним, в ночь на понедельник, 3 октября, российские оккупанты ракетами обстреляли город Запорожье.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил, что в результате вражеских обстрелов разрушений подверглась инфраструктуре города.
"К сожалению, есть пострадавшие. Работают все соответствующие службы. Более подробная информация выясняется", — добавил он.
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