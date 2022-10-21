В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: направляйтесь в укрытие!

В большинстве областей Украины объявлена тревога.
В Украине утром 21 октября объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" центральные, восточные и южные регионы страны
Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.
Не пренебрегайте собственной безопасностью – направляйтесь в укрытие!
Напомним, полномасштабная война России против Украины длится 240 сутки. Вчера, 20 октября, к российским оккупантам на Херсонщине прибыло подкрепление в виде двух тысяч мобилизованных. Тем временем Вооруженные силы Украины отразили атаки врага в районах пяти населенных пунктов.
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