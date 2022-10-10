В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: оставайтесь в укрытиях (карта)

Около семи утра в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу.

В Украине утром 10 октября объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" почти все регионы, кроме автономной республики Крым.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Будьте бдительны, не пренебрегайте своей безопасностью – оставайтесь в укрытиях!

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Напомним, что полномасштабная война России против Украины длится уже 229 сутки. Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей территории страны. За прошедшие сутки, 9 октября, оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, более 90 раз обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Враг продолжает терроризировать и убивать мирное население Запорожья. В ночь на 10 октября там было зафиксировано около десятка новых приходов. В результате была разрушена жилая многоэтажка. количество погибших и пострадавших устанавливается.

Зеленский: Террор против населения является отказом России от переговоров

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