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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: пройдите в укрытие (карта)

Дата публикации
Просмотры
7540
Время на прочтение
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: пройдите в укрытие (карта)

Фото из открытых источников

"Покраснела" почти вся Украина.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

По состоянию на 14:40 4 октября сирены раздаются почти во всех областях страны.

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Не пренебрегайте своей безопасностью – пройдите в укрытие!

Напомним, ранее сообщалось, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп — 32 ракеты.

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Дата публикации
Просмотры
7540
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