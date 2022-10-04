В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: пройдите в укрытие (карта)

"Покраснела" почти вся Украина.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

По состоянию на 14:40 4 октября сирены раздаются почти во всех областях страны.

Не пренебрегайте своей безопасностью – пройдите в укрытие!

Напомним, ранее сообщалось, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп — 32 ракеты.

Читайте также:

Россия нанесла мощный удар по Никополю: город без воды, разрушены жилые дома (фото)

В британской разведке показали актуальную карту войны в Украине: что происходит на фронте

Путин: Подоляк рассказал, кто в России руководит войной против Украины