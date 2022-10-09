В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: пройдите в укрытия (карта)

В Украине сегодня, 9 октября, объявлена масштабная воздушная тревога.

Сирены раздаются в большинстве областей страны.

Будьте бдительны, не пренебрегайте своей безопасностью – оставайтесь в укрытиях!

По состоянию на 18:40 карта воздушных тривог Украины выглядит так:

Ракетный обстрел Запорожья 9 октября

Напомним, россияне выпустили по Запорожью 9 октября 12 ракет.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, в городе уже завершили разбирать завалы домов после обстрелов. Число погибших возросло до 20 человек, среди них один ребенок.

"Только завершили разбирать завалы на проспекте, имеем в настоящее время 20 погибших", — сказал он.

Владимир Зеленский отреагировал на ночные обстрелы жилых домов в Запорожье и назвал их "абсолютным злом".

В свою очередь, военный эксперт Сергей Грабский считает, что оккупанты обстреливают Запорожье, чтобы создать предпосылки для дальнейшего наступления.

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