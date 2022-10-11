В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: срочно пройдите в укрытия (карта)

Почти вся Украина "красная".

В Украине с утра 11 октября объявлена масштабная воздушная тревога.

Сирены раздаются почти во всех областях страны.

Необходимо срочно пройти в укрытия!

По состоянию на 8.54 карта воздушных тривог выглядит так:

Напомним, утром 11 октября Россия атаковала Ладыжскую ТЭС в Винницкой области дронами-камиказде.

Ракетная атака России по Украине: что известно

10 октября Россия произвела массированный ракетный обстрел многих городов Украины.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия выпустила по Украине 83 ракеты. Из них 43 сбила противовоздушная оборона. Кроме того, зафиксировано 12 дронов-камикадзе, девять из них сбиты.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, российские ракеты атаковали четыре района Киева: Шевченковский, Святошинский, Голосеевский и Деснянский.

Во Львове вражеский удар повредил объекты критической инфраструктуры, около 90% города осталось без электроснабжения.

Ракеты, которыми Россия нанесла удары по Киеву и другим городам Украины 10 октября, имеют дальность полутора-двух с половиной тысяч километров, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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