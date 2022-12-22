В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза ракетного удара

В Украине днем 22 декабря объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" центральные, восточные и южные регионы.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите в укрытия. Есть угроза российского ракетного удара с акватории Черного моря.

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Напомним, у Путина истерически отреагировали на передачу США зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что они станут "законными целями" для российских военных.

Президент Украины впервые с 24 февраля покинул государство, чтобы выступить в Конгрессе США

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