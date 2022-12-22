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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза ракетного удара

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
6330
Время на прочтение
1 мин
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза ракетного удара

Фото: ТСН.ua

Есть угроза запуска российских ракет.

В Украине днем 22 декабря объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" центральные, восточные и южные регионы.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите в укрытия. Есть угроза российского ракетного удара с акватории Черного моря.

alerts.in.ua / ©
alerts.in.ua

Напомним, у Путина истерически отреагировали на передачу США зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что они станут "законными целями" для российских военных.

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Дата публикации
Просмотры
6330
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