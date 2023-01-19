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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза ракетного удара

Дата публикации
Просмотры
24к
Время на прочтение
1 мин
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза ракетного удара

Фото: ТСН.ua

В Беларуси взлетели российские истребители.

В Украине утром 19 января объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все регионы.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

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Карта alerts.in.ua / ©
Карта alerts.in.ua

Напомним, российская армия вывела в Черное море 11 своих кораблей. Из них 6 – ракетоносители. На борту судов находится 40 ракет типа "Калибр".

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Дата публикации
Просмотры
24к
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