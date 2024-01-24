В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

Существует угроза гиперзвуковых ракет "Кинжал".
По всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета Миг-31К.
Об этом говорит карта воздушной тревоги.
Воздушные силы сообщили, что с российского аэродрома "Моздок" взлетел истребитель Миг-31К, носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал".
"Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет Миг-31К с аэродрома "Моздок", — говорится в сообщении.
Напомним, очевидцы рассказали о массированных обстрелах Харькова и Киева и последствиях ударов.
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