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В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

Воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Существует угроза гиперзвуковых ракет "Кинжал".

По всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета Миг-31К.

Об этом говорит карта воздушной тревоги.

Воздушные силы сообщили, что с российского аэродрома "Моздок" взлетел истребитель Миг-31К, носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет Миг-31К с аэродрома "Моздок", — говорится в сообщении.

Напомним, очевидцы рассказали о массированных обстрелах Харькова и Киева и последствиях ударов.

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