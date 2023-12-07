В Украине объявлена тревога: угроза пусков крылатых ракет — Воздушные силы

В Воздушных силах предупреждают об активности Ту-22м3 в акватории Азовского моря – существует угроза крылатых ракет.

Об этом сообщает пресс-служба командования ПС.

Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога. Активность Ту-22м3 в акватории Азовского моря.

Угроза пусков крылатых ракет. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении, опубликованном в 16.01.

Как свидетельствует интерактивная карта, воздушная тревога охватила пол Украины. "Покраснели" восточные, южные и часто северные и центральные области.

Карта воздушной тревоги 7 декабря 2023

Напомним, в обед 7 декабря по всей Украине звучала тревога. Причиной был взлет истребителя МиГ-31К. Тревога продолжалась почти 2 часа.

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