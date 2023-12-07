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В Украине объявлена тревога: угроза пусков крылатых ракет — Воздушные силы

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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В Украине объявлена тревога: угроза пусков крылатых ракет — Воздушные силы

Ракета / Фото: Associated Press

Пол Украины охватила воздушная тревога.

В Воздушных силах предупреждают об активности Ту-22м3 в акватории Азовского моря – существует угроза крылатых ракет.

Об этом сообщает пресс-служба командования ПС.

Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога. Активность Ту-22м3 в акватории Азовского моря.
Угроза пусков крылатых ракет. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении, опубликованном в 16.01.

Как свидетельствует интерактивная карта, воздушная тревога охватила пол Украины. "Покраснели" восточные, южные и часто северные и центральные области.

Карта воздушной тревоги 7 декабря 2023 / ©
Карта воздушной тревоги 7 декабря 2023

Напомним, в обед 7 декабря по всей Украине звучала тревога. Причиной был взлет истребителя МиГ-31К. Тревога продолжалась почти 2 часа.

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Дата публикации
Просмотры
3173
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