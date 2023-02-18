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В Украине объявлена воздушная тревога: карта по состоянию на утро 18 февраля

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
18к
Время на прочтение
1 мин
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В Украине объявлена воздушная тревога: карта по состоянию на утро 18 февраля

Фото: ТСН.ua

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Утром субботы, 18 февраля, в Украине была объявлена воздушная тревога . Тревогу начали объявлять в 08:25 – из Херсонской области.

Об этом стало известно с карты тревог.

Первые области начали "краснеть" в 08:25 — например Херсонская и Николаевская области. Впоследствии, в 07:15, начали "краснеть" северные, центральные и частично западные области.

Карта тревог по состоянию на 08:38

Мата тревог по состоянию на 08:38 субботы, 18 февраля. / ©
Мата тревог по состоянию на 08:38 субботы, 18 февраля.

Карта тревог по состоянию на 08:43

Карта тревог по состоянию на 08:43. / ©
Карта тревог по состоянию на 08:43.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, 18 февраля начался 360-й день российского широкомасштабного вторжения. В течение суток противник нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов и совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
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