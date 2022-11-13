В Украине объявлена воздушная тревога – направляйтесь в укрытия

В воскресенье, 13 ноября, по всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена масштабная воздушная тревога.

Пройдите до укрытий и оставайтесь там до сообщения об отбое тревоги.

Это может быть связано с активностью вражеской авиации над территорией Беларуси, о которой сообщают мониторинговые чаты.

Пока известно, что в небе Беларуси замечена активность вражеской авиации РФ, а именно – МиГ-31К – потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую не может перехватить ПВО.

Именно поэтому тревога объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.

Отмечается, что МиГ-31К обычно сопровождают 2-3 истребителя Су-30СМ.