В Украине объявлена воздушная тревога – направляйтесь в укрытия

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
В воскресенье, 13 ноября, по всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена масштабная воздушная тревога.
Пройдите до укрытий и оставайтесь там до сообщения об отбое тревоги.
Это может быть связано с активностью вражеской авиации над территорией Беларуси, о которой сообщают мониторинговые чаты.
Пока известно, что в небе Беларуси замечена активность вражеской авиации РФ, а именно – МиГ-31К – потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую не может перехватить ПВО.
Именно поэтому тревога объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.
Отмечается, что МиГ-31К обычно сопровождают 2-3 истребителя Су-30СМ.