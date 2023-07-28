В Украине объявлена воздушная тревога: в Днепре прогремели два мощных взрыва

Сообщается о взлете МиГ-31 с аэродрома Саваслейка.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В Днепре прогремели два мощных взрыва. В городе видно задымление после взрыва.

Также сообщают о взрывах в Запорожье. Предварительно, ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс – ред.).

Людей просят направляться в укрытия.

Сообщается о взлете МиГ-31 с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ.

Напомним, вечером 28 июля в оккупированном Донецке раздался мощный взрыв, зафиксировано попадание в здание "МВД ДНР".

Кроме того, 28 июля в российском городе Таганрог произошел мощный взрыв. Российские военные пытаются списать его на ракетный удар ВСУ. В Минобороны РФ заявили о "перехвате" зенитной ракеты С-200, которую якобы выпустили из украинского комплекса противовоздушной обороны.

В этот же день, 28 июля, в российском городе Самаре раздался взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

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