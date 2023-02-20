В Украине объявлена воздушная тревога: в каких областях существует угроза ракетных ударов

В Украине ночью 20 февраля объявлена воздушная тревога. В части восточных, северных и центральных областях существует угроза ракетных ударов.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Воздушная тревога ночью 20 февраля объявлена в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

Сообщается об угрозе ударов баллистическими ракетами. Украинцев призывают немедленно пройти к укрытиям или другим безопасным городам.

Напомним, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский считает, что Россия может активизироваться на фронте и нанести по Украине массированные ракетные удары. Это может произойти в годовщину полномасштабной войны России против Украины.

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