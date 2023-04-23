В Украине одна из областей перевыполнила мобилизационный план: военком рассказал подробности

Главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко рассказал, что регион на 105% выполнил мобилизационный план.

Об этом он сказал в комментарии LVIV.MEDIA.

Тищенко отметил, что сейчас в области действительно нет очередей в военкоматы, однако призыв продолжается. Он отметил, что после мобилизации призывники проходят обучение на полигонах и центрах подготовки.

"Каждую неделю из Львовской области отправляют людей в учебные центры, где проходит подготовка. Уже из учебных центров отправляют на фронт. Никто на фронт без учебы не едет", — сказал главный военный комиссар Львовской области.

Напомним, в Киеве представители военкомата раздавали повестки на собрании "дрифтеров".

Также юрист рассказал, что в Украине военным комиссарам разрешили вручать повестки вне зависимости от места жительства потенциальных призывников. Поэтому вручение повесток на блокпостах является законным решением.

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