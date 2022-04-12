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В Украине оккупанты продолжают интенсивно использовать авиацию: в Генштабе ВСУ назвали направление

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В Украине оккупанты продолжают интенсивно использовать авиацию: в Генштабе ВСУ назвали направление

Associated Press

В течение дня оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение.

На Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Там рассказали, что в течение дня оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение в районах населенных пунктов Попасна, Степное, Рубежное и Нижнее, но успеха у них не было.

"Инженерные подразделения вооруженных сил российской федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватового. Продолжаются бои за Мариуполь", — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что в Украине сохраняется высокая угроза ракетных обстрелов.

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