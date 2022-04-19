В Украине остаются обесточенными около 847 населенных пунктов, без газоснабжения – более 244 тыс. абонентов

В Украине остаются обесточенными около 847 населенных пунктов, без газоснабжения – более 244 тыс. абонентов

Из-за активных боевых действий и новых повреждений в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны.

По состоянию на 19 апреля в Украине остаются обесточенными около 847 населенных пунктов, всего около 760,2 тысячи потребителей. В частности, в Донецкой области — более 276 тысяч потребителей, Харьковской — 204 тысячи, Луганской — 108 тысяч, Киевской — 80,8 тысяч потребителей.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

За прошедшие сутки возобновлено электроснабжение около 33,1 тысяч потребителей. В Киевской области – 12,1 тыс. потребителей, Николаевской – 10,1 тыс., Харьковской – 5 тыс., Запорожской – 4,1 тыс., Донецкой – 1,8 тыс. потребителей.

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Без газоснабжения остаются более 244 тысяч абонентов. Наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Киевской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях.

Газоснабжение восстановлено почти 14 тысячам потребителей.

Энергосистема Украины продолжает стабильно работать параллельно с сетью ENTSO-E.

Атомные электростанции Украины стабильно производят электрическую энергию. Суммарная текущая мощность энергоблоков обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Напомним, оккупанты обесточили в Лугащине 215 населенных пунктов.

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