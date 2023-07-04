В Украине осудили двух боевиков "Л/ДНР", которые помогали оккупантам: штурмовали Дебальцево и Попасную

В тюрьме они проведут 10 и 13 лет.

В Украине двое пленных боевиков получили тюремные сроки за помощь РФ в захвате Дебальцево и Попасную.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, боевики находились в составе оккупационных группировок России и воевали против Сил обороны на восточном фронте. Оба злоумышленника попали в плен украинских защитников во время боестолкновений в Донецкой и Луганской областях.

“По материалам СБУ им назначено по 10 и 13 лет за решеткой. 13 лет тюрьмы получил боевик с позывным "Трефа", который еще с 2017 года активно участвовал в боевых действиях против подразделений АТО на востоке Украины. После начала полномасштабного вторжения России он обстреливал гражданскую инфраструктуру Попасной в Луганской области из ствольной артиллерии и минометов”, — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что другой осужденный – оператор-наводчик боевой машины пехоты 11-го отдельного гвардейского мотострелкового полка ВС РФ – более известен, как батальон "Восток".

“Установлено, что в начале 2015 года он штурмовал Дебальцево, а с 2022 – воевал против Сил обороны на Авдеевском направлении. На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации)”, — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что ВСУ выбили оккупантов из ряда позиций на Таврическом направлении.

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