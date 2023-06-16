В Украине осудили "эксперта" с каналов Медведчука, призывавшего к "демонтажу" Украины: как его наказали

"Эксперт" на пропагандистских каналах призвал к физической расправе над украинскими защитниками.

В Украине осудили так называемого "эксперта" с телеканалов кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Он в прямых эфирах призвал к "демонтажу" Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, осудили прокремлевского пропагандиста Михаила Шпира. Он восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства России и оправдывал временную оккупацию нашего государства.

"Также он агитировал к физической расправе над украинскими военными и дискредитировал одну из религиозных конфессий в нашем государстве. До начала полномасштабного вторжения мужчина регулярно выступал в эфирах медиахолдинга Медведчука и позиционировал себя как эксперт. Чтобы избежать правосудия, Шпир еще в 2020 году сбежал в Москву, а после начала полномасштабного вторжения России был одним из первых пропагандистов кремля, который поддержал действия российских оккупантов", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Там также добавили, что суд назначил ему 10 лет тюрьмы.

Напомним, что СБУ задержала агента российской ФСБ, занимавшегося подготовкой российской воздушной атаки на Винницу.

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