В Украине осудили корректировщиков ракетных обстрелов Черкасс и Лисичанска: сколько получили предатели

В Украине к 10 и 12 годам приговорили корректировщиков ракетных обстрелов Черкасс и Лисичанска.

В Украине по материалам СБУ к 10 и 12 годам приговорили корректировщиков ракетных обстрелов украинских городов. В частности, речь идет об ударах по Черкассам и Лисичанску.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как стало известно, одним из корректировщиков огня оказался бывший сотрудник органов исполнительной власти, поклонник запрещенной партии Шария.

“Контрразведчики установили, что с начала широкомасштабного вторжения России мужчина собирал и передавал российским спецслужбам координаты расположения блокпостов, подразделений ВСУ и силовых структур, а также административных зданий органов государственной власти и судебных учреждений. Установлено, что он планировал не только передавать информацию агрессору, но запросил у своего куратора целый арсенал оружия. По его словам, "хотел быть готовым поддерживать войска из России, когда они зайдут на территорию Черкасской области", — рассказали в СБУ.

Кроме того, в Лисичанске 27-летняя местная жительница после вторжения России была завербована россиянами. Во время боев за Лисичанск и Северодонецк она передавала оккупантам сведения о расположении и перемещении подразделений Сил обороны Украины, количестве боевой техники.

“Она корректировала огонь русской артиллерии по Лисичанску, в частности, по району, в котором проживала. Она отправляла куратору фотографии поврежденных зданий и фрагментов вражеских кассетных боеприпасов с мест попаданий. Кроме того, подробно описывала точность попадания и масштабы разрушений. В апреле контрразведчики СБУ обезвредили корректировщицу, а также установили и задержали других членов агентурной сети”, — отметили в ведомстве.

Напомним, что в Киеве задержали российского агента, пытавшегося устроиться в "Азов".

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