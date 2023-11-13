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В Украине осудили предателей, которые наводили ракеты на Краматорск и Бахмут – какой срок (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Украине осудили предателей, которые наводили ракеты на Краматорск и Бахмут – какой срок (фото)

Задержан предатель, наводивший ракетные удары Краматорске и Бахмуту / Фото: Служба безопасности Украины

Предатели корректировали воздушные атаки оккупационной армии России.

В Украине восемь лет за решеткой проведут два корректировщика, которые помогали оккупантам наносить ракетные удары по Краматорску и окрестностям Бахмута.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Предатели корректировали воздушные атаки РФ на боевые позиции и военную инфраструктуру Сил обороны Донецкой области.

Среди основных "целей" врага были укрепрайоны, а также места возможного базирования украинских подразделений ПВО и реактивных систем залпового огня в Краматорском районе. Также по координатам от фигурантов российские захватчики пытались нанести удары по огненным позициям ВСУ под Бахмутом.

"Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил обоим задержанным по 8 лет тюрьмы", — говорится в сообщении.

Одним из осужденных оказался 20-летний житель Краматорска, активно распространявший прокремлевские нарративы в разных соцсетях. Таким образом, он попал в поле зрения оккупантов, которые впоследствии дистанционно привлекли его к сотрудничеству.

Еще одним осужденным также местный житель. Злоумышленник находился на связи с оккупантами из-за боевика подконтрольной им "народной милиции ЛНР".

Задержан предатель, наводивший ракетные удары Краматорске и Бахмуту / ©
Задержан предатель, наводивший ракетные удары Краматорске и Бахмуту

По материалам Службы безопасности суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, СБУ задержала предателей, которые "охотились" на Patriot и сливали последствия ударов по Киеву и Черкассам (фото).

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Дата публикации
Просмотры
114
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