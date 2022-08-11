В Украине осудили предателя, который передавал оккупантам разведданные и помогал захватывать Лисичанск

В Украине за решетку отправили информатора российских спецслужб. Мужчина "сливал" оккупантам разведданные.

В Украине к 12 годам тюрьмы приговорили мужчину, который передавал оккупантам разведданные и помогал россиянам захватывать Лисичанск.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, мужчина попал в поле зрения российской ФСБ, отбывая наказание в колонии на территории РФ. Перед полномасштабным вторжением оккупанты доставили его в Украину для разведывательно-подрывной деятельности в районе операции Объединенных сил.

"Информатор собирал и передавал куратору сведения о местоположении огневых позиций подразделений ВСУ, пограничников, Нацгвардии на территории Лисичанска. Кроме того, он корректировал артиллерийский огонь противника по городу. За свою "работу" он получал от российских спецслужб денежное вознаграждение", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Во время задержания мужчины у него изъяли смартфоны с голосовыми сообщениями, переписками в мессенджерах, подтвердивших совершение преступления.

Напомним, что в Мариуполе сотрудники Горводоканала устроили бунт.

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