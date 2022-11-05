В Украине осудили российскую агентку "Победа", которая "сливала" данные о подразделениях ВСУ

Контрразведка Службы безопасности продолжает разоблачение предателей и других союзников России.

По материалам Службы безопасности в Украине к 7 годам заключения приговорена агентка главного управления Генерального штаба ВС России.

Изменницей оказалась жительница одного из сел Житомирской области. После начала полномасштабного вторжения ее завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки, избравший для нее оперативный псевдоним "Победа".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленницу задержали в Житомирской области в ходе спецоперации украинской контрразведки в июне этого года.

"Установлено, что она собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на северном направлении. В зоне "особого внимания" российской агентки находились железнодорожные маршруты перевозки военной техники и боеприпасов ВСУ через территорию региона", — говорится в сообщении.

Кроме того, среди основных задач было выявление логистических составов с артиллерийским вооружением, а также аэродромов возможного базирования украинской боевой авиации.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали сторонницу путинских войск. Во время оккупации Купянска она перешла на сторону русских захватчиков и собирала "налоги".

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