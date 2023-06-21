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В Украине от мобилизации хотят освободить некоторые категории мужчин: что известно

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2289
Время на прочтение
1 мин
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В Украине от мобилизации хотят освободить некоторые категории мужчин: что известно

В Украине от мобилизации хотят освободить две категории мужчин

Уже есть определенные наработки по этому вопросу, но пока на рабочем уровне.

В Украине хотят изменить законодательство, чтобы можно было бронировать от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

Об этом рассказал директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанка во время IT Ukraine Legal Conference.

"Мы понимаем, что ФЛП — это основная форма трудоустройства в ИТ. Знаем, что есть и гиг-специалисты. К сожалению, сейчас все они выпали из системы. В законе четко написано, что могут бронироваться только предприятия, учреждения и организации. Мы работаем над этим вопросом, думаем о соответствующих изменениях в законе", — сказал он.

По его словам, уже есть определенные разработки, но пока на рабочем уровне.

Напомним, адвокат Богдан Пересада разъяснил, что угрожает мужчинам, которые выехали из Украины во время мобилизации и не вернулись.

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Дата публикации
Просмотры
2289
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