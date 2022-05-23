В Украине от начала широкомасштабной войны жертвами российских оккупантов стали более 660 детей

В Украине от начала широкомасштабной войны жертвами российских оккупантов стали более 660 детей

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 232 ребенка, более 430 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 663 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 23 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось — 232. Возросло количество раненых- 431. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 145, Киевской — 116, Харьковской – 102, Черниговской – 68, Херсонской – 49, Луганской – 48, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 21 мая в результате обстрела оккупантами поселка Молодецкое Белозерского района Херсонской области получила ранение 7-летняя девочка.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1837 учебных заведений. При этом 172 из них полностью разрушены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 89-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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