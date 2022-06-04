В Украине открыли более 20 дел из-за депортации украинцев в РФ и Беларусь — Венедиктова

Украина расследует уголовные производства по принудительному вывозу людей из Украины.
В Украине открыто более 20 дел из-за принудительной депортации людей в Россию и Беларусь.
Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в комментарии "Укринформу".
"У нас более 20 дел по принудительному перемещению лиц в РФ и Беларусь. Непосредственно в Уголовном кодексе Украины есть статья о геноциде, где четко отмечается, что принудительное перемещение детей является частью квалифицирующей преступления геноцида, поэтому для нас это перспективное направление расследования", — отметила она.
Венедиктова также подчеркнула, что расследование осложнено тем, что нет доступа к территориям и депортированным детям.
Напомним, Зеленский ответил, зачем оккупанты депортируют украинцев в РФ.
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