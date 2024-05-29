В Украине открыли новый лагерь для военнопленных россиян "Центр-3" — видео

Это уже третий в Украине лагерь для пленных солдат оккупационной армии РФ.

В Украине в мае открыли новый лагерь для военнопленных солдат оккупационной армии России "Центр-3" – он уже принял первых россиян.

Об этом сообщил Telegram-канал проекта "Хочу жить!".

"Из-за большого количества сдавшихся в плен россиян и фактического блокирования обменов российской стороной, Украина вынуждена открывать новые места содержания военнопленных. Вероятно, это не последний такой лагерь для военнопленных россиян, начавший работу в этом году", - говорится в сообщении.

Проект "Хочу жить!" отмечает, что попавшие в плен ВСУ россияне содержатся не в колониях строго режима вместе с заключенными, а в предусмотренных именно для военнопленных лагерях и спецучастках при СИЗО.

"Их не лишают связи с родными, к ним пускают Международный Красный Крест, у них есть возможность получать посылки и денежные переводы, работать, заниматься спортом и досугом. Всего этого украинские военнопленные в России лишены, хотя Россия и является подписантом Женевских конвенций", - говорится в сообщении.

В Украине кроме "Центр-3" уже работают лагеря для пленных россиян "Запад-1" и "Запад-2".

Напомним, в России заявили, что обмен военнопленными между Киевом и Москвой "приостановлен уже несколько месяцев" подряд.

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