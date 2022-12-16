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В Украине отменили чрезвычайную ситуацию в энергосистеме – "Укрэнерго"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Украине отменили чрезвычайную ситуацию в энергосистеме – "Укрэнерго"

Фото: Associated Press

Из-за ударов России повреждено ориентировочно девять объектов генерации.

"Укрэнерго" отменило действие чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины, которая была введена 16 декабря после массированных ракетных обстрелов России.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Во исполнение требований пункта 9.1.3 Правил рынка информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины, наступившей 16.12.2022 года в результате массированных ракетных обстрелов со стороны российской федерации электроэнергетической инфраструктуры Украины", – говорится на сайте "Укрэнерго".

Отмечается, что чрезвычайную ситуацию объявили из-за массированных ударов России по украинским теплоэлектростанциям, гидроэлектростанциям и подстанциям магистральных сетей и потере более 50% потребления.

Ракетная атака России 16 декабря

С 10 октября Россия обстреливает энергосистему Украины. Так, 16 декабря страна-террорист запустила около 60 ракет по Украине. Из-за атак по энергетическим объектам по всей стране вводились аварийные отключения электроэнергии. Свет начинает постепенно появляться в областях.

Позже сообщили, что из-за ударов РФ повреждено ориентировочно девять объектов генерации. Были попадания и в объекты распределения электроэнергии. Также ограничены мощности атомных станций. В "Укрэнерго" предупреждают, что возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше.

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Дата публикации
Просмотры
1005
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